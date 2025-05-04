Бухарест, 5 мая, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии, показали результаты двух экзитполов Avangarde, опубликованные после закрытия участков в 21:00.

Vadim Ghirda/AP/TASS Кандидат от националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион

Экзитпол показывает, что Симион набрал 30% голосов, за ним следуют кандидат правящей коалиции (Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров) Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан, у каждого по 23%.

По данным экзитпола CURS, Симион получил 33,1%, Антонеску — 22,9%, Дан — 20,9%.

Симион заявил о победе, подчеркнув, что его цель — вернуть Румынии конституционный порядок и восстановить права народа, а не захватить власть.

«Я здесь для того, чтобы Румыния вернулась к конституционному порядку. У меня одна цель — вернуть румынскому народу то, что у него было отнято», — заявил Симион.

Явка составила 53,18%, данные диаспоры не учтены. Итоговые результаты ожидаются в понедельник.

Представитель МВД Румынии Моника Дажбог сообщила о 243 жалобах на возможные нарушения, но серьезных инцидентов не зафиксировано.

Антонеску уже признал поражение.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, на которых победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94% голосов. Эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.

Центральное избирательное бюро 9 марта объявило об отказе в регистрации Джорджеску и двум другим независимым кандидатам на выборах в Румынии. По мнению бюро, поданные политиком документы якобы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, что повлекло за собой столкновения с полицией. Джорджеску заявил, что отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом по демократии, это говорит о нахождении Румынии под тиранией.

Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.