Москва, 5 мая, 2025, 00:47 — ИА Регнум. В аэропортах Талаги и Васьково в Архангельской области, а также в аэропорту Апатитов в Мурманской области сняты ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В архангельских аэропортах Талаги и Васьково в 23:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

В 00:00 мск ограничения были сняты в аэропорту Апатитов в Мурманской области.

Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Как передавало ИА Регнум, информация о вводе временных ограничений в Апатитах поступила в 22:25 мск. Воздушная гавань временно прекратила приём и отправку самолетов.

Перед этим временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены с целью обеспечения безопасности полётов с 20:20 мск в аэропортах Талаги и Васьково.

В этот же день ранее был введен временный запрет на прием и вылет самолетов в аэропорту Петрозаводска. Он действовал более 1,5 часа — с 15:49 до 17:35 мск. В Росавиации не сообщили об отмене или задержке рейсов в воздушной гавани, а также об уходе лайнеров на запасной аэропорт за это время.

Также 4 мая ограничения на полеты вводили в московском аэропорту Внуково. Они действовали с 09:06 до 10:30 мск.