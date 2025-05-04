Москва, 5 мая, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Один пострадавший в результате пожара на улице Генерала Тюленева в Москве находится в тяжелом состоянии, сообщил департамент здравоохранения столицы.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет», — говорится в Telegram-канале департамента.

На место трагедии были направлены бригады скорой помощи территориального центра медицины катастроф. Отмечается, что пострадавших госпитализировали в четыре профильных стационара Москвы.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул на девятом этаже 4 мая. Вскоре возгорание полностью ликвидировали. По данным МЧС, погибли два человека. Пострадали пять человек, включая двух детей. СК возбудил уголовное дело. Ведомством будут назначены экспертизы для установления причин пожара.

К ликвидации возгорания привлекли 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них подготовлены пункты временного размещения.