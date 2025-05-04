Вашингтон, 5 мая, 2025, 00:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. Соответствующее заявление сделал 4 мая американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Vahid Salemi/AP/TASS Завод по переработке урана в Исфахане

«Полная ликвидация. Это всё, что я приму», — ответил Трамп на вопрос о том, допускает ли он принятие соглашения, ограничивающего ядерную программу Ирана.

Как пояснил президент США, теория о том, что Ирану разрешат использование ядерной энергии в мирных целях, не имеет основы, поскольку у Тегерана «очень много нефти», которую он может использовать в энергетической сфере.

При этом Трамп пояснил, что готов выслушать аргументы в пользу идеи позволить Ирану развивать гражданскую ядерную энергетику.

«Я думаю, что я бы был готов послушать это. Это называется «гражданская энергетика». Но энергетика в мирных целях часто приводит к войнам. А мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие», — подчеркнул президент США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп призвал прекратить закупки иранской нефти и нефтехимической продукции, пригрозив нарушителям вторичными санкциями.

12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров между иранской и американской делегациями, в ходе которого представители стран обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести в Риме 19 апреля второй раунд переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 апреля отмечал, что Белый дом готов к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» американской администрации в отношениях с Ираном — не допустить создания этой страной ядерного оружия.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что Тегеран готов к конструктивным переговорам с Вашингтоном на равных, но не потерпит давления.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем.

Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани 22 апреля заявил, что Иран готов сделать свою ядерную программу прозрачнее при условии снятия с него санкций.

США и Иран при посредничестве Омана провели уже три раунда диалога. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.