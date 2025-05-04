Сана, 4 мая, 2025, 23:49 — ИА Регнум. Хуситы из правящего на севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» объявили о планах ввести полную воздушную блокаду Израиля. Об этом 4 мая заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

TASS/EPA

«В ответ на решение Израиля расширить агрессивную операцию в секторе Газа вооруженные силы <…> заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — указал Сариа.

Представитель движения «Ансар Аллах» призвал международные авиакомпании принять заявление во внимание с момента его оглашения и отменить все рейсы в аэропорты Израиля из соображений безопасности воздушных судов и пассажиров.

Ранее ИА Регнум сообщало о падении обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила падение обломков ракеты из Йемена в районе аэропорта Тель-Авива во время попыток ее перехвата.

После ракетного обстрела в воздушной гавани около часа было приостановлено использование воздушного пространства, затем аэропорт возобновил прием и выпуск рейсов.

2 мая бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили о ракетном ударе по базе израильских военно-воздушных сил Рамат-Давид, которая расположена в северной части Израиля. Отмечалось, что для этого была применена гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2», которая успешно поразила цель.

Ранее, 13 апреля, хуситы заявили о массированной ракетной атаке на Израиль. По их данным, под удары попали аэропорт Бен-Гурион и военная база Сдот-Миха, расположенная к востоку от Ашдода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на 7–11 мая, из-за обострения ситуации в секторе Газа и Сирии, а также из-за плотного военно-политического графика.