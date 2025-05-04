Москва, 4 мая, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили по факту пожара, который произошел в доме на улице Генерала Тюленева и в результате которого два человека погибли, пять человек пострадали. Об этом сообщило столичное управление СК России.

РИА Новости/Максим Блинов

«По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что сотрудники СК работают на месте ЧП для установления всех обстоятельств случившегося.

Ведомством будут назначены экспертизы для установления причин пожара.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул на девятом этаже 4 мая. Вскоре возгорание полностью ликвидировали. По данным МЧС, погибли два человека. Пострадали пять человек, включая двух детей.

В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что состояние одного взрослого врачи оценивают как тяжелое, у остальных состояние средней степени тяжести. Состояние детей оценивается как нетяжелое, угрозы для их жизни нет.

К ликвидации возгорания привлекли 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них подготовлены пункты временного размещения.