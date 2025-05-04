Апатиты, Мурманская область, 4 мая, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Временные ограничения введены на работу аэропорта в Апатитах Мурманской области. Об этом 4 мая сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропорта Апатиты», — пояснил Кореняко.

Информация о вводе временных ограничений поступила в 22:25 мск. Воздушная гавань временно прекратила приём и отправку самолетов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что временные ограничения на прием и отправку самолетов введены с целью обеспечения безопасности полётов с 20:20 мск в аэропортах Талаги и Васьково в Архангельской области. Аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.

4 мая был введен временный запрет на прием и вылет самолетов в аэропорту Петрозаводска. Он действовал более 1,5 часа — с 15:49 до 17:35 мск. В Росавиации не сообщили об отмене или задержке рейсов в воздушной гавани, а также об уходе лайнеров на запасной аэропорт за это время.

Также 4 мая ограничения на полеты вводили в московском аэропорту Внуково. Они действовали с 09:06 до 10:30 мск.