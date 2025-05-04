Вашингтон, 4 мая, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассказал о неоднократных просьбах глав стран Евросоюза позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал 4 мая в интервью телеканалу NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки», — пояснил Трамп.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон сейчас ближе к соглашению по урегулированию украинского кризиса с одной из сторон конфликта, не уточнив, какая именно из сторон имеется в виду.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как признавался Трамп, вести дела ему проще с президентом России Путиным, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Кроме того, американский лидер заявил, что его раздражают постоянные просьбы Зеленского поставить Украине новые вооружения.

Также Трамп заявлял, что Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу. Он назвал конфликт на Украине «очень плохим» и добавил, что пытается завершить его.

23 апреля Трамп обрушился с критикой на Зеленского за слова о том, что он никогда не признает воссоединения Крыма с Россией. Американский президент обвинил главу киевского режима в создании помех для мирного урегулирования и предупредил, что в случае продления конфликта он может потерять всю Украину.