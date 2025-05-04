Москва, 4 мая, 2025, 23:15 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС России.

РИА Новости/Максим Блинов

«Пожар ликвидирован», — говорится в уточнении в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

К ликвидации возгорания привлекли 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них подготовлены пункты временного размещения.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул на девятом этаже 4 мая. По данным МЧС, погибли два человека. Пострадали пять человек, включая двух детей.

В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что состояние одного взрослого врачи оценивают как тяжелое, у остальных состояние средней степени тяжести. Состояние детей оценивается как нетяжелое, угрозы для их жизни нет.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Отмечается, что для установления причин возгорания будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

По данным Telegram-канала «112», предварительно, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия.