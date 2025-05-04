Белгород, 4 мая, 2025, 23:06 — ИА Регнум. Трое мужчин получили ранения в результате атаки дроном Вооружённых сил Украины (ВСУ) пассажирского автобуса в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Автобус получил повреждения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил глава Белгородской области Гладков, украинский дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородской области, поврежден купол.

Кроме того, в селе Новая Деревня беспилотник ударил по припаркованной спецтехнике, у транспортного средства поврежден прицеп. Кроме того, частный дом подвергся атаке дрона в поселке Малиновка, пробита крыша. Еще один беспилотник ударил по социальному объекту в селе Новая Таволжанка.

Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 120 снарядов. За сутки под обстрел ВСУ попали 42 населенных пункта в восьми районах Белгородской области. Также были зафиксированы атаки 72 дронами, 20 из которых были сбиты. В Борисовском районе село Стригуны атаковали двумя беспилотниками, в результате чего ранения получила мирная жительница. В селе Архангельское трое местных жителей были ранены в результате прилета боеприпаса во двор частного дома. Мужчину и женщину осмотрели врачи, их отпустили на амбулаторное лечение, 16-летнего подростка госпитализировали.

ВСУ в последнее время активизировали удары по мирному населению. Ранее, 3 мая, при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

Также в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. По последним данным, от ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей.

29 апреля ВСУ обстреляли центр города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), используя реактивную систему залпового огня HIMARS, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе четырехмесячный ребенок.

28 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в результате нападений украинских формирований на мирных жителей России с января по март погибли 292 человека, еще 1197 были ранены. Среди погибших были пять несовершеннолетних, еще 63 ребенка пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.