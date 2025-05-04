Москва, 4 мая, 2025, 23:03 — ИА Регнум. В Сети появились жуткие видеокадры с места пожара на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы.

Кадр из видео

Как можно увидеть на опубликованных местными жителями кадрах, двое погибших свесились через оконные проемы, в то время как внутри квартир бушует пожар.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 мая пожар вспыхнул на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. Возгорание полностью ликвидировали. По данным МЧС, погибли два человека. Пострадали пять человек, включая двух детей. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что состояние одного взрослого врачи оценивают как тяжелое, у остальных состояние средней степени тяжести. Состояние детей оценивается как нетяжелое, угрозы для их жизни нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики на месте оказывают всю необходимую помощь. На месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники.

Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них подготовлены пункты временного размещения.

По данным Telegram-канала «112», предварительно, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия.