Москва, 4 мая, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Зампрокурора Москвы Наталья Хорошилова выехала на место пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе города. Об этом 4 мая сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.

Воронин Денис/Агентство «Москва»

«По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова», — уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, на месте пожара в жилом доме работают 60 специалистов и 20 единиц техники. Загорелись две квартиры на 8-м и 9-м этажах, произошло обрушение перекрытия между ними.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при взрыве с последующим пожаром в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, шестеро пострадали. Среди пострадавших — двое детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики на месте оказывают всю необходимую помощь.