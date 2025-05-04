Москва, 4 мая, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Среди пострадавших при пожаре в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве — двое детей. Об этом сообщил департамент здравоохранения российской столицы.

Воронин Денис/Агентство «Москва»

«По предварительным данным чрезвычайных служб и депздрава, пострадали пять человек, в том числе двое детей», — говорится в Telegram-канале департамента.

По данным ведомства, состояние одного взрослого врачи оценивают как тяжелое, у остальных состояние средней степени тяжести.

«Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет», — отметили в депздраве столицы.

Всех пострадавших госпитализировали в профильные стационары Москвы.

Отмечается, что на место происшествия направлены экстренные службы и бригады скорой помощи территориального центра медицины катастроф.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 мая пожар вспыхнул на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По данным МЧС, погибли два человека. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики на месте оказывают всю необходимую помощь. На месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники.

Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них подготовлены пункты временного размещения.

По данным Telegram-канала «112», предварительно, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия.