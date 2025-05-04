Москва, 4 мая, 2025, 22:06 — ИА Регнум. При пожаре в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, пять пострадали. Об этом вечером 4 мая сообщили в МЧС России.

Кадр из видео

«Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе 9-го этажа обнаружены двое погибших», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

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В МЧС также уточнили, что в результате пожара пострадали пять человек. Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов, для них подготовлены пункты временного размещения.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 мая пожар вспыхнул на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики на месте оказывают всю необходимую помощь. На месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники.

По данным Telegram-канала «112», предварительно, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия.