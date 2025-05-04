Вашингтон, 4 мая, 2025, 22:02 — ИА Регнум. США могут ввести войска в Гренландию при определенных обстоятельствах. Об этом 4 мая заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

«Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», — отметил он в интервью телеканалу NBC News.

Трамп подчеркнул, что Гренландия очень нужна США. По его словам, это якобы требуется для обеспечения международной безопасности. При этом он назвал маловероятным силовой вариант развития событий.

Как передавало ИА Регнум, Трамп до инаугурации говорил о планах присоединить Гренландию к США. Он заявил, что этот шаг вернет величие острову и для жителей этого острова это будет выгодно.

Издание Newsweek подсчитало, что возможная покупка Гренландии может обойтись США в $2,2 млрд. Журналисты отталкивались от предложения 33-го президента США Гарри Трумэна, которое было сделано в 1946 году.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что США не получат Гренландию. По его словам, судьбу острова должны решить жители, которые защищены международным законодательством и Уставом ООН.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в США давно существовали планы присоединить Гренландию. Об этом думали еще в 60-е годы XIX века. Глава государства также отметил, что остров выходит в Арктический регион, а потому не стоит считать экстравагантными планы взять эту территорию под контроль.