Москва, 4 мая, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы. Об этом 4 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — написал он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики на месте оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар вспыхнул на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания. На месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники.