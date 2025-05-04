Москва, 4 мая, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МЧС.

Илья Зорин/ТАСС

«На улице Генерала Тюленева горит девятый этаж жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники, подробности уточняются.

По данным Telegram-канала «112», предварительно, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушились межэтажные перекрытия.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме на юго-западе Москвы произошел взрыв, пострадали около 10 человек. Полностью разрушены несколько квартир, они охвачены огнем.