Донецк, 4 мая, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Российские войска продолжают наступать на краснолиманском направлении, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается. Об этом 4 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится всё хуже», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что российские войска оказывают уверенное давление на противника. Также есть информация о горячих боях в населенном пункте Богатырь. Бои в Часовом Яре продолжаются, украинские военные пока упираются.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ освободила поселок Новое в ДНР. Минобороны опубликовало видео с ключевыми моментами боев и поднятием флага России над населенным пунктом.

24 апреля подразделения российской группировки войск «Центр» освободили в ДНР село Богдановка. Это открыло для возможность для наступления на населенные пункты Троицкое и Орехово, находящиеся возле границы с Днепропетровской областью. 22 апреля Южная группировка войск ВС РФ выбила врага из поселка Сухая Балка в ДНР.