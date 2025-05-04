Мюнхен, Германия, 4 мая, 2025, 21:21 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» в 34-й раз в своей истории выиграла чемпионат Германии по футболу.

FC Bayern

Это произошло после того, как главный конкурент «Баварии» в текущем сезоне бундеслиги — леверкузенский «Байер» — сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 32-го тура.

Встреча, которая прошла 4 мая во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, за два тура до окончания чемпионата «Бавария» лидирует с отрывом в восемь очков.

Для английского нападающего «Баварии» Гарри Кейна этот трофей стал первым в карьере.

Кроме того, для главного тренера мюнхенского клуба бельгийца Венсана Компани этот трофей стал первым в тренерской карьере.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля футбольный клуб «Ливерпуль» в матче 34-го тура чемпионата Англии одержал победу над «Тоттенхэмом» и досрочно стал победителем первенства.

Чемпионат Англии «Ливерпуль» выиграл в 20-й раз. Столько же титулов на счету «Манчестер Юнайтед».