Москва, 4 мая, 2025, 21:20 — ИА Регнум. В многоэтажном доме на юго-западе Москвы 4 мая произошел взрыв, пострадали порядка 10 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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«Полностью разрушены несколько квартир, они сейчас охвачены огнем. Люди просят о помощи», — говорится в сообщении.

По данным издания, на месте происшествия уже работают экстренные службы. Официальных данных об инциденте пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля на подземной парковке у торгового центра «Афимолл Сити» в Москве произошел пожар, в ходе которого взорвались три баллона с газом. По предварительным данным, инцидент произошел из-за брошенного окурка.

27 апреля произошел крупный пожар в московском банном комплексе на территории национального парка «Лосиный Остров». Огонь охватил 1,5 кв. м. Для тушения огня было сброшено 65 тонн воды.