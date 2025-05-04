Архангельск, 4 мая, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Талаги и Васьково в Архангельской области. Об этом 4 мая сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу архангельских аэропортов Талаги и Васьково», — написал он в Telegram-канале.

Представитель ведомства уточнил, что ограничения введены с 20:20 мск. Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая был введен временный запрет на прием и вылет самолетов в аэропорту Петрозаводска. Он действовал более 1,5 часа — с 15:49 до 17:35 мск. В Росавиации не сообщили об отмене или задержке рейсов в воздушной гавани, а также об уходе лайнеров на запасной аэропорт за это время.

Также 4 мая ограничения на полеты вводили в московском аэропорту Внуково. Они действовали с 09:06 до 10:30.