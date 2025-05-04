Санкт-Петербург, 4 мая, 2025, 21:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в преддверии 9 Мая состоялся традиционный автопробег ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны. Колонна из исторических машин, возглавляемая автомобилем ГАЗ-М1 с флагом «Бессмертного полка» России, стартовала от Московского проспекта.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

В автопробеге приняли участие легендарные советские и ленд-лизовские автомобили, включая ГАЗ-67, ГАЗ-69, «Виллис» и ЗИС-5В. Маршрут автопробега пролегал через знаковые места города-героя. Участники сделали остановку на Площади Победы, где возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Завершилось мероприятие на стрелке Васильевского острова праздничной программой.

«Мы проводим такие автопробеги уже много лет подряд, это стало нашей доброй традицией. Для нас это не просто хобби, а настоящее дело жизни», — рассказал командир военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат» и водитель автомобиля ЗИС-5В Григорий Кудрявцев.

Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов отметил, что автопробег всегда вызывает живой интерес у горожан и помогает сохранить память о героях-победителях.

Он также рассказал, что параллельно на Дворцовой площади в городе готовится к открытию уникальный проект — гигантское панно размером 65 на 18 м из 4,5 тыс. портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Мемориальная инсталляция будет включать в себя светодиодный экран для трансляции Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

«Фотографии ветеранов для панно были предоставлены движением «Бессмертный полк России»: это все ленинградцы, которые либо родились, либо жили в нашем городе и все вместе защищали Родину в годы войны. Можно сказать, что это Стена памяти в масштабе всего города», — сообщил Смирнов.

Директор «Городского центра рекламы и праздничного оформления» Андрей Чистяков рассказал, что работы по монтажу панно планируется завершить к 7 мая. Панно и экран останутся на Дворцовой площади до 10 мая.

Как передавало ИА Регнум, акция «Бессмертный полк» проходит в разных странах мира. Торжественное шествие уже прошло в Вашингтоне, Амстердаме, Анкаре, Сиднее, Неаполе, Генуе, Каракасе и Пекине. 8 мая акцию проведут в Париже, 9 мая — в Берлине.

22 апреля стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие жители всех регионов, присылая фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В День Победы их лица покажут на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах, установленных на улицах и площадях разных городов.