Москва, 4 мая, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Россия готова содействовать урегулированию ситуации между Индией и Пакистаном. Об этом 4 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Исхаком Даром.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Отмечается, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе пакистанской стороны, министры уделили особое внимание значительному росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом.

«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели», — говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

Кроме того, в ходе разговора главы МИД обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил обострение индийско-пакистанских отношений. Глава МИД РФ призвал стороны к урегулированию разногласий политико-дипломатическим путем на двусторонней основе

22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее, 24 апреля, Нью-Дели перекрыл течение реки Инд в Пакистан, поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года.

До этого пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии. 3 мая индийские сухопутные силы обвинили пакистанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

МИД России 28 апреля призвал власти Пакистана и Индии вести конструктивный диалог для урегулирования конфликта мирным путем.