Симферополь, 4 мая, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио объективно оценивает реальность, когда говорит, что Украина не сможет вернуть границы 2014 года. Об этом 4 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

ool Via Cnp/CNP via ZUMA Марко Рубио

«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — прокомментировал российский политик слова главы госдепа в беседе с «РИА Новости».

Константинов также отметил, что жители Крыма не беспокоятся из-за того, что кто-то не признает полуостров частью РФ. Крым воссоединился с Россией и навсегда с ней останется, ни у кого не должно быть иллюзий по этому поводу, подчеркнул политик.

Как передавало ИА Регнум, Рубио 1 мая заявил, что киевский режим не сможет сдвинуть границу Украины до позиций 2014 года. Он также подчеркнул, что США продолжат работать над урегулированием конфликта, при этом позиции сторон еще далеки друг от друга.

23 апреля президент США Дональд Трамп резко осудил заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым российским. Американский лидер подчеркнул, что подобные высказывания лишь осложняют мирные переговоры.

Крым воссоединился с Россией после свержения на Украине законной власти в 2014 году. На полуострове состоялся референдум, где при явке свыше 82% около 96,6% участников поддержали присоединение к РФ. 21 марта президент Владимир Путин подписал указ о включении Республики Крым и Севастополя в состав России.