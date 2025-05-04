Белгород, 4 мая, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Украинский дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородской области, поврежден купол. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

«Поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — написал он в Telegram-канале.

Также Гладков сообщил, что в селе Новая Деревня беспилотник ударил по припаркованной спецтехнике, у транспортного средства поврежден прицеп. Кроме того, частный дом подвергся атаке дрона в поселке Малиновка, пробита крыша.

Еще один беспилотник ударил по социальному объекту в селе Новая Таволжанка. В результате детонации повреждено одно из помещений.

Глава региона отметил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая пожар произошел в храме Георгия Победоносца в селе Толоконном под Белгородом, в результате атаки украинского дрона там загорелись купола. На место оперативно прибыли бойцы самообороны, которые предотвратили более серьезные последствия, их силами огонь был остановлен.

24 апреля киевский режим атаковал храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области. Вспыхнул сильный пожар, который уничтожил обитель. Когда центральный храм и другие строения охватил огонь, ВСУ не давали спасти иконы, запуская новые дроны

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.