Кемерово, 4 мая, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Разогнавшийся до огромной скорости грузовик на полном ходу врезался во внедорожник и улетел в кювет в Шерегеше Кемеровской области. Об этом 4 мая сообщил Telegram-канал «112».

кадр из видео

За рулем грузовика-манипулятора Hino был 65-летний мужчина. Как видно на снятых камерой уличного видеонаблюдения кадрах, он снес ехавший в своем направлении автомобиль Mitsubishi Pajero, оборвал электропровода и вылетел с дороги. ДТП подняло большой столб пыли.

Водителя и пассажира оказавшегося на пути грузовика внедорожника госпитализировали с травмами. Погибших нет. Виновник аварии, предварительно, не смог сбавить скорость из-за отказавших тормозов.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая пассажирский микроавтобус съехал с дороги в Приморье, пострадали шесть человек. Людей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном минздраве.

2 мая рейсовый автобус опрокинулся в Ивановской области. Трое пассажиров получили различные травмы, один человек погиб. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением.