Финляндия, 4 мая, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Работа второго блока атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии была нарушена из-за того, что произошла утечка водорода. Об этом 4 мая сообщила газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на данные пресс-службы АЭС.

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Сообщается, что 3 мая специалисты зафиксировали увеличение потребления водорода генератором и так выявили утечку в одном из теплообменников генератора. Ремонт планируется завершить через два дня.

«Второй блок электростанции «Ловииса» будет работать в половинную мощность с воскресенья, 4 мая, на время ремонта теплообменника», — говорится в сообщении.

У АЭС «Ловииса» два энергоблока. Она генерирует около 10% электроэнергии в стране. Станция находится на берегу Балтийского моря.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта в Финляндии произошла утечка радиоактивного теплоносителя на энергоблоке № 3 АЭС «Олкилуото». На станции заявили, что теплоноситель попал в герметичную систему слива и инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

В июне 2024 года в Финляндии приостановили работу АЭС «Олкилуото-3». На станции выявили неисправность турбины.