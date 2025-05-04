Вашингтон, 4 мая, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки вряд ли когда-нибудь задействуют военную силу для присоединения Канады. Об этом 4 мая заявил президент США Дональд Трамп.

ZUMA/TASS

«Думаю, что мы никогда не дойдем до этой точки… С Канадой я совершенно этого (силового захвата. — Прим. ред.) не вижу», — рассказал глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, если бы Канада сама решила войти в состав американского государства, то стала бы ценным штатом.

Как передавало ИА Регнум, Трамп не раз отмечал, что Канада должна стать 51-м штатом. По его мнению, такой вариант позволит снизить налоги канадцам, повысит уровень безопасности и решит проблемы с границей.

В феврале глава Белого дома также назвал канадский гимн прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения государства к США. При этом американский лидер критиковал власти Канады за недостаточные расходы на оборону, которые делают страну «нежизнеспособной».

14 марта глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что суверенитет страны не подлежит обсуждению. Она также потребовала от Трампа уважительного отношения к канадцам и государству.