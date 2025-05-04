Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 мая, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Бразильская полиция сообщила о предотвращении теракта на концерте американской певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро. На мероприятие пришло около 2 млн человек, задержанные собирались осуществить взрыв.

TASS /EPA Концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро

На сайте полиции штата отмечается, что преступление планировала группировка, которая занималась вербовкой людей, в основном подростков, для организации нападений. На концерте Гаги злоумышленники должны были взорвать самодельное взрывное устройство и бросить несколько «коктейлей Молотова».

Бразильские правоохранители отмечают, что преступники намеревались осуществить террор в отношении несовершеннолетних и представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). При этом конечной целью злоумышленники видели получение известности в соцсетях.

Лидер группировки и готовивший нападение на концерте подросток задержаны. По словам полицейских, обыски по этому делу прошли в разных городах страны.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая пятерых готовивших теракт мужчин задержали в Лондоне. Четверо из задержанных — граждане Ирана. Где именно планировался теракт и какими методами его собирались осуществить, не уточнялось.

22 апреля теракт, унесший жизни минимум 25 человек, был совершен в Кашмире на севере Индии. Как сообщал телеканал News18, вооруженные люди открыли огонь по туристам, ехавшим верхом на лошадях. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).