Вашингтон, 4 мая, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки каждый день теряли $5-6 млрд из-за торговой политики бывшего президента США Джо Байдена. Об этом 4 мая заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

ИА Регнум

«С Байденом мы каждый день теряли $5-6 млрд. Я в рекордные сроки снизил этот показатель до отличного уровня. Речь идет всего о 100 днях», — отметил он в интервью телеканалу NBC News.

По мнению Трампа, пошлины, которые он ввел, сделают США очень богатой страной. Комментируя ответные меры Китая, президент заявил, что американцам не нужно покупать «хлам», который производят в КНР.

«Я говорю вам, что это переходный период. Я думаю, у нас все получится и результат будет фантастический», — пообещал Трамп.

При этом он не исключил рецессии экономики в краткосрочной перспективе, но выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе, когда его политика будет действовать в полную силу, в стране начнется бурный экономический рост.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импортные товары из 185 государств. Наибольшие тарифы установлены для Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя (Тайваня, 32%) и стран ЕС (20%). В ответ Пекин ввел контрмеры.

4 мая владелец американского холдинга Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что опасается падения курса доллара. Он раскритиковал пошлины, введенные Трампом, и заявил, что торговля не должна становиться оружием.

Ранее администрация Трампа также объясняла проблемы в американской экономике, ссылаясь на политику предшественника. В марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила команду Байдена в дефиците яиц в стране. Она заявила, что за несколько дней до инаугурации Трампа было убито 8 млн кур и это привело к нехватке яиц и росту цен на них.