Вашингтон, 4 мая, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать кандидатом на пост следующего главы государства. Об этом 4 мая заявил президент страны Дональд Трамп.

TASS /AP Photo/Manish Swarup

«У меня есть вице-президент, и Джей Ди делает фантастическую работу… он может быть (в списке кандидатов. — Прим. ред.), но я не хочу вовлекаться в это. Он фантастический, блестящий парень», — рассказал глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.

Трамп также упомянул госсекретаря США и временно исполняющего обязанности своего советника по нацбезопасности Марко Рубио, назвав его «отличным», и добавил, что в Республиканской партии много подходящих людей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день глава Белого дома заявил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок. Он выразил желание проработать на посту главы государства четыре «великолепных» года, а затем отдать эту возможность другому человеку.

По американским законам один и тот же человек не может быть избран президентом страны более двух раз.