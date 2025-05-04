Экс-президента Бразилии выписали из больницы после 12-часовой операции
Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы после 12-часовой операции
Бразилиа, 4 мая, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы, где он провел последние три недели после сложнейшей операции на кишечнике. Об этом сообщил портал G1.
«Болсонару был выписан утром в воскресенье. <…> Он был госпитализирован 12 апреля в одну из частных больниц в Бразилиа», — говорится в сообщении.
Самочувствие бывшего бразильского лидера резко ухудшилось 11 апреля, когда он был на мероприятии в муниципалитете Риу-Гранди. На следующий день его доставили в реанимацию. Хирурги провели экс-президенту уже седьмую операцию на кишечнике, общая продолжительность которой составила 12 часов.
Необходимость хирургического вмешательства была связана с кишечной непроходимостью и стоявшей перед медиками задачей по восстановлению брюшной стенки. Проблемы с кишечником у Болсонару происходят регулярно после ножевого ранения в брюшную полость, которое ему нанес неизвестный во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора в 2018 году.
25 апреля сообщалось, что восстановление политика после операции проходит непросто. На тот момент специалисты отмечали ухудшение его общего самочувствия из-за повышения артериального давления и плохих результатов печеночных проб.
Как передавало ИА Регнум, в феврале этого года генпрокуратура Бразилии выдвинула обвинения бывшему главе государства в попытке совершения госпереворота. Ему вменялось в вину создание преступной группировки, попытка упразднения демократического правового порядка в стране насильственным путем и попытка госпереворота, предполагавшая покушение на жизнь его преемника на президентском посту Луиса Инасиу Лулы да Силвы. СМИ писали, что на фоне проводимого расследования здоровье Болсонару пошатнулось.