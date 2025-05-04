Бразилиа, 4 мая, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы, где он провел последние три недели после сложнейшей операции на кишечнике. Об этом сообщил портал G1.

кадр из видео TV Globo

«Болсонару был выписан утром в воскресенье. <…> Он был госпитализирован 12 апреля в одну из частных больниц в Бразилиа», — говорится в сообщении.

Самочувствие бывшего бразильского лидера резко ухудшилось 11 апреля, когда он был на мероприятии в муниципалитете Риу-Гранди. На следующий день его доставили в реанимацию. Хирурги провели экс-президенту уже седьмую операцию на кишечнике, общая продолжительность которой составила 12 часов.

Необходимость хирургического вмешательства была связана с кишечной непроходимостью и стоявшей перед медиками задачей по восстановлению брюшной стенки. Проблемы с кишечником у Болсонару происходят регулярно после ножевого ранения в брюшную полость, которое ему нанес неизвестный во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора в 2018 году.

25 апреля сообщалось, что восстановление политика после операции проходит непросто. На тот момент специалисты отмечали ухудшение его общего самочувствия из-за повышения артериального давления и плохих результатов печеночных проб.

Как передавало ИА Регнум, в феврале этого года генпрокуратура Бразилии выдвинула обвинения бывшему главе государства в попытке совершения госпереворота. Ему вменялось в вину создание преступной группировки, попытка упразднения демократического правового порядка в стране насильственным путем и попытка госпереворота, предполагавшая покушение на жизнь его преемника на президентском посту Луиса Инасиу Лулы да Силвы. СМИ писали, что на фоне проводимого расследования здоровье Болсонару пошатнулось.