Грозный, 4 мая, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

ФК «Ахмат»

На девятой минуте «армейцы» открыли счет благодаря голу нападающего Секу Койта. Хозяева восстановили равновесие на 33-й минуте, отличился полузащитник Максим Самородов.

На сегодняшний день «Ахмат» идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 24 очка после 27 матчей. ЦСКА с 52 очками занимает третью позицию.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 0:0. «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство, его отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков за три тура до конца сезона.

3 мая «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Краснодарская команда идет на первом месте с 61 очком.