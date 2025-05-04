Москва, 4 мая, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Россия не могла делать какие-либо резкие движения в отношении Украины, не подготовившись на ряде направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме, показанном 4 мая в эфире телеканала «Россия 1».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов», — отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что Москва старалась мирным путем решить проблему Донбасса.

Глава государства добавил, что у России есть всё необходимое для успешного завершения спецоперации. Он подчеркнул, что для этого не потребуется использование ядерного оружия, хотя этого некоторые явно добиваются, устраивая провокации.

Как передавало ИА Регнум, Путин также рассказал, что Москва с осторожностью относилась к договоренностям с западными странами, но полагала, что они будут соблюдать подписанные ими Минские соглашения. При этом Россию «просто надули», передышка была использована для накачки Украины оружием.

В апреле 2024 года Путин отметил, что Россия начала спецоперацию на Украине, так как была вынуждена защищать свое будущее и своих людей вооруженным путем. Он напомнил, что киевский режим устроил в Донбассе геноцид русского народа.