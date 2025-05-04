Вашингтон, 4 мая, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Вашингтон сейчас ближе к соглашению по урегулированию украинского кризиса с одной из сторон конфликта. Об этом 4 мая заявил президент США Дональд Трамп, не став уточнять, какую именно сторону имеет в виду.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, хотя не буду уточнять, с какой именно. Но мы заключили (с Украиной. — Прим. ред.) выгодную для американцев сделку, особенно по редкоземельным металлам», — отметил он в интервью телеканалу NBC News.

Трамп добавил, что бывший президент США Джо Байден «просто отправил 350 млрд долларов неизвестно куда», а нынешняя администрация сумела обеспечить возврат средств европейским партнерам.

Говоря о своем текущем участии в переговорном процессе по Украине, Трамп пригрозил, что однажды может выйти из переговоров.

«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп признавался, что вести дела ему проще с президентом России Владимиром Путиным, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кроме того, американский лидер заявил, что его раздражают постоянные просьбы Зеленского поставить Украине новые вооружения.

США и Украина 30 апреля подписали соглашение по разработке недр на украинской территории. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что его страна будет отчислять 50% доходов от лицензий и с добычи ископаемых в общий с США инвестфонд. При этом американцы могут не делать в фонд финансовые взносы, а сразу передавать Киеву новое оружие.

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко раскритиковал главу киевского режима и его администрацию за заключение разорительного для Украины соглашения. По его словам, украинские власти ликуют от факта подписания сделки, потому что искренне верят, что это поможет им удерживать власть.

Газета The Times ранее писала, что Трамп может отказаться от участия в переговорах по Украине из-за их сложности.