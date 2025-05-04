Петрозаводск, 4 мая, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Руководство аэропорта Петрозаводска сняло ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные днем 4 мая. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В аэропорту Петрозаводск в 17:35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что ограничительные меры вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов.

Как передавало ИА Регнум, временный запрет на прием и вылет самолетов в аэропорту Петрозаводска 4 мая ввели в 15:49. Они действовали более 1,5 часа. В Росавиации не сообщили об отмене или задержке рейсов в воздушной гавани, а также об уходе лайнеров на запасной аэропорт за это время.

Также 4 мая ограничения на полеты вводили в московском аэропорту Внуково. Они действовали с 09:06 до 10:30.