Санкт-Петербург, 4 мая, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Полиция Петербурга возбудило дело против женщины, которая на Mercedes специально наехала на посетителей кафе. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

«Полицией возбуждено уголовное дело в отношении автоледи, наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна… возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963070" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полицией возбуждено уголовное дело в отношении автоледи, наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна

Полицейские установили, что 32-летняя женщина наехала на людей намеренно из-за конфликта с представителями заведения. Ее задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Mercedes въехал в находящуюся на тротуаре группу людей. Один из посетителей кафе — гражданин Сирии — получил перелом голени. По его словам, женщина немного притормозила, а затем наехала ему на ногу.

Предварительно, водитель автомобиля была пьяна — проходить освидетельствование она отказалась. Пострадавший же выразил готовность обратиться с заявлением в полицию.