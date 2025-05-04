Белград, 4 мая, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Визит президента Сербии Александра Вучича в Россию на День Победы остаётся под вопросом. Политик экстренно прервал поездку в США и по состоянию здоровья вернулся в Белград. Как отметил в разговоре с ИА Регнум специалист по Сербии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, внезапный инцидент вполне может быть связан с предшествовавшими ему угрозами со стороны ЕС.

TASS /EPA

В сербскую столицу Вучич вернулся 3 мая: причиной стало резкое повышение артериального давления. В США президент намеревался встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но беседа так и не состоялась.

В госпитале сообщили, что терапия дала эффект, Вучичу стало лучше. Одним из самых обсуждаемых вопросов стал, конечно, анонсированный им визит в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Глава сербского минфина Синиша Мали не пролил свет на ситуацию. По его словам, Вучич слово держит, то есть в Россию прилететь должен.

«Но в данный момент я этого не могу сказать», — уточнил министр.

При этом Мали упомянул многочисленные спекуляции: от версии, будто Вучич намеренно избежал разговора с Трампом, до якобы нежелания встречаться с президентом России Владимиром Путиным 9 мая.

Слухи появились неспроста. Ранее представитель Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти ЕС — Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе фактически пригрозил Вучичу последствиями в случае посещения России на праздник.

Денисов отмечает, что нельзя исключать связь между всеми этими событиями.

«Она наверняка есть, просто так ничего не происходит в этом мире, и не надо считать, что по каким-то совершенно случайным совпадениям происходят подобные вещи. Никто сильно не удивится той политике, которую проводят и США, и Евросоюз, предпринимая попытки изолировать Россию, выдвигая в случае ЕС откровенно ангажированные условия для потенциального члена. Система работает, это не стечение обстоятельств на ровном месте», — уверен собеседник агентства.

По мнению эксперта, сейчас всё ещё рано говорить о вероятности визита в Москву того или иного лидера из числа выразивших такие намерения, за исключением Китая, на который Западу нечем воздействовать.

«Остальные, конечно же, могут быть подвержены влиянию и изменить свои решения. Что касается Сербии, то, несмотря на отсутствие у неё членства ЕС, она и географически расположена в центре Европы, и финансово, экономически в значительной степени завязана на Союз. Поэтому у него достаточно инструментов влияния, которые он регулярно задействует, и может таким образом корректировать принятие решений руководством республики», — резюмировал Денисов.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский тоже фактически угрожал зарубежным лидерам, направляющимся в Москву в мае, предупредив о том, что не может гарантировать их безопасность.

Некоторые из приглашённых политиков уже отреагировали на скандальное заявление. Так, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова Зеленского невиданными и смешными. И пообещал прилететь в Россию, как и предполагалось.