Вашингтон, 4 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Украине могут передать два дополнительных американских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot из тех, что находятся в Израиле и Европе. Об этом 4 мая заявила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Система ПВО Patriot, которая базировалась в Израиле, будет отправлена ​​на Украину после ремонта, заявили четыре действующих и бывших официальных лица США. Также западные союзники обсуждают поставку еще одного комплекса из Германии или Греции», — говорится в материале.

При этом собеседники издания отказались ответить, был ли этот вопрос согласован с президентом США Дональдом Трампом или решение приняли еще при его предшественнике на посту Джо Байдене. Позицию действующего американского лидера они также отказались раскрыть.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт на просьбу журналистов прокомментировать информацию о возможных поставках Киеву новых систем Patriot напомнил, что Трамп выступает за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Минобороны США на такую же просьбу дало ответ, что оно продолжает поставлять киевскому режиму пакеты военной помощи, которые были одобрены ранее.

По информации газеты, на Украине находится восемь ЗРК Patriot, но в рабочем состоянии только шесть, два — на ремонте.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 9 апреля заявил, что Украине нужно дополнительно 10 ЗРК Patriot. Он также выразил готовность заплатить за них до $50 млрд, но не уточнил, где планирует взять деньги, учитывая дефицитный украинский бюджет.

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный еще в ноябре 2024 года заявил, что Европа не способна одновременно поддерживать Киев и вести «войну на истощение» против России. Он пояснил, что число воздушных угроз растет, а средств ПВО не хватает, к тому же они слишком дороги. По его словам, у европейских стран также недостаточно средств для перехвата авиабомб.

В России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву не повлияют на ход спецоперации. Президент РФ Владимир Путин также указывал, что военная помощь Запада Киеву доказывает вовлеченность НАТО в украинский конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что такая поддержка только истощает ресурсы стран — союзников Украины.