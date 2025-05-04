Париж, 4 мая, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Франция столкнулась с самыми серьезными за новейшую историю экономическими проблемами — ростом госдолга и ослабевающим производством. На это в интервью газете Le Journal du Dimanche указал премьер-министр республики Франсуа Байру.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

По его словам, уже через несколько лет обслуживание долга может обходиться Парижу в 100 млрд евро ежегодно.

«Год за годом на протяжении нескольких десятилетий при всех правительствах дефицит стал нормой, финансируемой за счет заимствований, и этот долг постепенно нас душит», — заключил он.

Французский премьер-министр отметил, что 100 млрд евро в год соответствует сумме обеспечения бюджетов минобразования и минобороны. В связи с этим, добавил он, правительство преследует цель снизить бюджетный дефицит.

«Через четыре года мы должны снизить дефицит бюджета до 3% ВВП. Это предполагает решительное сокращение расходов, повышение эффективности государства», — пояснил Байру.

Он также указал, что сейчас Франция производит меньше, чем ее ближайшие соседи — Германия и Нидерланды. Если бы в республике уровень выпуска товаров соответствовал уровню ФРГ, зарплаты французов были бы выше на 10–20%, а государство имело бы больше возможностей для маневра, заключил премьер.

Как передавало ИА Регнум, по данным на конец декабря прошлого года госдолг Франции достиг рекордных 3 трлн 300 млрд евро. Тогда Байру заявил, что у правительства страны не будет другого способа спасти национальную экономику, кроме как поднять налоги.

4 мая вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар призвал европейские страны перестать инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и переключиться на приоритеты собственного населения. Например, по его словам, на пользу европейцев пошло бы финансирование развития технологий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до этого отмечал, что Евросоюз ждет банкротство, если он продолжит поддерживать Украину оружием и решит принять ее в объединение.