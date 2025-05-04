Омаха, США, 4 мая, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Владелец холдинга Berkshire Hathaway американский миллиардер Уоррен Баффетт выразил беспокойство из-за рисков ослабления доллара США на годовом собрании акционеров компании в Омахе.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он заявил, что намерен покинуть пост генерального директора Berkshire Hathaway до конца этого года, назвав своим преемником инвестора Грега Абеля. Акции компании он продавать не планирует.

Также Баффетт раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа и введенные им заградительные пошлины. Как считает миллиардер, торговля не должна быть оружием.

Говоря о риске ослабления доллара, Баффетт заявил, что американская национальная валюта катится в ад.

«И это главное, что нас беспокоит в валюте Соединенных Штатов. Я имею в виду тенденцию правительства со временем девальвировать свою валюту. Нет такой системы, которая бы победила это», — процитировал Баффетта РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран. Для Камбоджи они составили 49%, для Вьетнама — 46%, для Таиланда — 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран Европейского союза — 20%. Китай ввел ответные меры.

Напряженность отразилась на долларе. На торгах 3 апреля индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), показывающий динамику доллара к корзине валют крупных торговых партнеров США, понес рекордные потери за последние 20 лет. Индекс S&P 500 показал самое сильное падение с июня 2020 года. Он просел на 4,8%, до 5396,52 пункта.