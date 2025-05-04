Вашингтон, 4 мая, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Введенные Соединенными Штатами Америки таможенные пошлины на продукцию некоторых стран, возможно, не будут отменены. Об этом 4 мая заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Marcus Brandt/dpa

На вопрос журналистки о том, останутся ли пошлины на постоянной основе или их впоследствии отменят, Трамп ответил, что не стал бы отказываться от введенных тарифов.

«Нет, я бы не стал этого делать, потому что, если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить [производство] в Соединенных Штатах?» — пояснил президент США в интервью телеканалу NBC News.

Он подчеркнул, что в ситуации с Китаем повел себя очень жестко, но это, по мнению Трампа, привело к тому, что КНР хочет достичь соглашения с Соединенными Штатами.

«Это означает, что мы не теряем триллион долларов, потому что сейчас мы не ведем с ними дела. А они хотят заключить сделку. Они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется, но это должна быть справедливая сделка», — отметил Трамп.

Глава государства также добавил, что не будет делать исключений из пошлин для малого бизнеса США, заявив, что предприниматели в этом не нуждаются.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнется со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе.

6 апреля директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран обратились к администрации президента США Трампа с просьбой смягчить или отменить импортные пошлины на товары.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что экономический блок правительства России внимательно следит за последствиями пошлин Трампа, делая всё для минимизации их эффекта для страны.