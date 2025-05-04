Вашингтон, 4 мая, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не намерен баллотироваться на третий срок на посту главы государства.

Global Look Pres/Hu Yousong/XinHua

«Я буду президентом восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

По словам главы Белого дома, он хочет проработать на посту президента США четыре «великолепных» года, а затем отдать эту возможность другому человеку, который в идеальном случае окажется «великим» представителем Республиканской партии.

По американским законам одно лицо не может быть избрано президентом страны более двух раз.

Как сообщало ИА Регнум, в январе член палаты представителей конгресса США от республиканцев Энди Оглс внес в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к американской конституции, чтобы она позволяла президентам, которые пришли на второй срок с перерывом после первого, выдвигаться на третий. Такое изменение позволило бы Трампу побороться за пост главы государства в 2028 году.

Сам президент США 30 марта заявил, что всерьез рассматривает возможное переизбрание на третий срок. По словам Трампа, многие люди хотят, чтобы он в третий раз выдвинул свою кандидатуру на пост американского президента.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт 31 марта отметила, что Трамп пока не думает всерьез о возможности баллотироваться на третий срок. По ее словам, глава Белого дома на вопросы на эту тему отвечал «с улыбкой», честно и открыто.