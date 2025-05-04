Москва, 4 мая, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе на официальном уровне примет гостей парада Победы в Москве. Некоторые планы главы государства в предпраздничные дни и 9 мая были раскрыты в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Артем Геодакян/ТАСС

Как уточняется, в течение четырех дней президент планирует принимать участие в переговорах с лидерами стран, которые посетят Москву по случаю празднования 80-й годовщины Победы. В том числе Путин встретится с коллегой из КНР Си Цзиньпином.

3 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в период с 7 по 10 мая у главы государства будет очень напряженный график. Песков добавил, что более подробную информацию об участии российского лидера в мероприятиях по случаю Дня Победы и его встречах с иностранными гостями Кремль представит в начале следующей недели.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь главы государства ранее отмечал, что 9 мая в столицу должны прибыть руководители более 20 стран и правительств. 4 мая Кремль сообщил, что Москву также посетит Си Цзиньпин. Его визит в Россию продлится четыре дня, с 7 по 10 мая.

До этого президент РФ указал на мужество европейских политиков, которые выразили готовность приехать в Москву в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Одним из них будет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.