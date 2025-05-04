Санкт-Петербург, 4 мая, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Санкт-Петербург в рамках официального визита в Россию для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Администрация Санкт‑Петербурга

В пресс-службе отметили, что Беглов тепло встретил кубинского лидера. В честь его прибытия были исполнены гимны России и Республики Кубы.

«Вы приняли приглашение президента России вместе с нами отметить священный праздник — 80-ю годовщину Великой Победы. Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои», — отметил Беглов.

В рамках визита президент Кубы проведет рабочую встречу с губернатором Петербурга, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах.

Кроме того, кубинский лидер будет присутствовать на памятных и культурных мероприятиях, посвященных 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Чуть ранее Диас-Канель в соцсети X писал, что отправляется в Россию. Он назвал честью присутствие Кубы на Красной площади 9 Мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кремль заявил, что на парад Победы собираются приехать более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России.

Позднее, 30 апреля, стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на 9 Мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Индия будет представлена на праздновании не на высшем уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля заявил, что не может не приехать на парад Победы в Москве 9 мая. Он также поблагодарил Путина за приглашение.

Перед этим лидеры многих стран приняли приглашение приехать в Москву 9 мая. 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.