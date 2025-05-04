Тель-Авив, Израиль, 4 мая, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион возобновил прием и выпуск рейсов после ракетного улара со стороны Йемена. Об этом 4 мая сообщила гостелерадиокомпании Kan.

TASS / EPA/ABIR SULTAN

После ракетного обстрела в воздушной гавани около часа было приостановлено использование воздушного пространства.

Кроме того, было возобновлено движение поездов между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила падение обломков пущенной с йеменской территории ракеты в районе аэропорта. Отмечалось, что это произошло при попытке сбить ракету.

Позднее в этот же день появилось видео падения обломков запущенной из Йемена ракеты в районе аэропорта Тель-Авива. На нем видно, как обломок с большой высоты падает на землю и с места его падения понимается дым.