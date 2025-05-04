Париж, 4 мая, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Российский спортсмен Иван Заборский 4 мая пришел первым на финиш в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», пробежав более 1 тыс. км. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

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«За шесть суток наш спортсмен преодолел более 1 тыс. км. «Шесть дней Франции» — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе», — написал глава ведомства в Telegram-канале.

Заборский финишировал с флагом России в руках. Дегтярёв назвал его успех важным результатом для российской лёгкой атлетики.

Министр отметил, что в течение всей гонки Заборский держал стабильную скорость, показал грамотную тактику и высокий уровень подготовки. Он был на лидирующих позициях все шесть дней.

При этом спортсменам также пришлось выдерживать температурные перепады, время на сон было ограничено. В день финала шел дождь.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 25-летний российский борец вольного стиля Начын Монгуш стал чемпионом Европы в весовой категории до 57 кг. Турнир проходил в Братиславе, соперником в финале был представитель Сербии Азамат Тускаев. Россиянин впервые победил на чемпионате Европы.

В декабре 18-летний российский пловец Мирон Лифинцев победил в заплыве на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он преодолел дистанцию за 48,76 секунды, побив юниорский мировой рекорд, который был установлен его соотечественником Климентом Колесниковым.