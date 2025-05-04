Вашингтон, 4 мая, 2025, 17:13 — ИА Регнум. В США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем. Об этом 4 мая сообщило издание The Wall Street Journal.

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«Созданы новые мобильные подразделения для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов. В случае конфликта их цели — рассредоточиться, нанести поражение китайским объектам с суши, собрать ценную информацию о зоне боевых действий и создать возможности для маневра американских ВВС и ВМС», — передает издание слова генерала Рональда Кларка.

По его словам, в случае потенциального конфликта Китай может попытаться ограничить участие военных кораблей и самолетов США в боевых действиях, сделав регион «опасным». На этот случай американские военные подготовили два мобильных подразделения, еще одно — в процессе создания. Им в помощь предоставят артиллерию, в том числе пусковые установки Typhon, одна из которых размещена на Филиппинах и способна достичь материкового Китая, добавил Кларк.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая глава Пентагона Пит Хегсет поручил к 2027 году поставить армии дальнобойные ракеты для поражения движущихся наземных и морских целей. Он добавил, что военные США должны уделять первоочередное внимание сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В марте президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон не заинтересован в войне с Пекином, однако к ней отлично подготовлен. Тем не менее 1 апреля глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Кейн заявил, что страна не готова к затяжному конфликту, поскольку оборонная промышленность США чересчур медлительна.