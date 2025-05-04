Братислава, 4 мая, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Европейским государствам пора пересмотреть свои приоритеты и начать инвестировать в новые технологии, чтобы улучшить жизнь европейцев, а не в милитаризацию. Об этом 4 мая заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Global Look Press/Andreas Arnold/dpa

Он уточнил, что именно к этому европейских лидеров призывает Братислава. По его словам, Евросоюзу (ЕС) пора «начать нормально работать» и уйти с пути наращивания расходов на военно-промышленный комплекс. Гашпар добавил, что последствия этой неверной политики в первую очередь ощущают на себе жители Европы.

«Поэтому мы в Словакии хотим строить новые больницы, мосты или вкладывать средства в людей, а не продолжать тратить большие средства на ВПК», — процитировал Гашпара ТАСС.

Он также отметил, что не считает приход к власти в США президента Дональда Трампа чем-то катастрофическим для Европы. По его словам, представителям ЕС на высоком уровне пора начать принимать такие решения, которые бы не вредили объединению и не подталкивали его к конфликту.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европу ожидает банкротство из-за постоянного оказания военной помощи Украине, а если последнюю примут в ЕС, то этого точно не избежать. По его словам, сейчас европейские деньги машинами вывозятся на Украину, хотя сам союз страдает из-за дефицита финансов.

30 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва продолжает работу по донесению до Вашингтона идеи необходимости снижения уровня стратегических рисков. Однако продолжающаяся милитаризация европейских стран, а также агрессивная риторика НАТО и ЕС создают препятствия для эффективного ведения этого процесса.

Накануне Гашпар также высказывался на тему антироссийских санкций Европы. Он отмечал, что ограничения могут быть отменены, хотя и не сиюминутно.