Москва, 4 мая, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину белорусский шоколад. Российский лидер рассказал об этом журналисту Павлу Зарубину.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Коробка с шоколадом стояла на кухне российского лидера в его квартире в Кремле.

«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — отметил Путин.

Кадры интервью вошли в новый фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Также Путин рассказал, что его отец Владимир Спиридонович Путин любил мариновать корюшку и готовить студень. Глава государства угостил журналистов десертом собственного приготовления — клюквой с небольшим добавлением меда.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер также показал журналистам, что у него находится в холодильнике. Он достал оттуда кефир и угостил гостя. Сам он выпил стакан ряженки. Глава государства рассказал, что работает до позднего времени, но старается не есть ночью, хотя может позволить себе молочные продукты, подчеркнув, что они у него только российского производства.

Российский лидер также показал журналистам квартиру в Кремле. В одной из комнат у него стоит рояль, есть библиотека, две спальни и небольшая домашняя церковь. Путин признался, что времени на занятие музыкой у него почти нет.